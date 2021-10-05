Волонтеры Ярославской области собирают средства на покупку 1000 пачек гречи для бездомных собак

Центр реабилитации животных «Верность» начал срочный сбор денег на покупку 1000 пачек гречи. ФОТО: Благотворительный фонд защиты животных г.Тутаев

Центр реабилитации животных «Верность» начал срочный сбор денег на покупку 1000 пачек гречи. Ее отправят в тутаевский приют «Право на жизнь», где сейчас живут 140 собак. Еды в приюте, по словам волонтеров, осталось всего на два дня.

- Приют для бездомных животных «Право на жизнь» единственный в Ярославской области, где собак кормят натуральной пищей. Он не государственный, содержится на частные пожертвования им руководству нужна помощь, - рассказывают волонтеры.

1000 пачек гречи собакам хватит на 2,5 месяца. Вес это время подопечные будут сыты, а волонтеры продолжат искать источники финансирования, чтобы обеспечить питомцев едой и всем необходимым. Подробности акции можно узнать здесь.

Кстати, у приюта «Право на жизнь» есть все шансы стать государственным и тогда это сильно облегчит его существование.

- Мы сейчас активно готовимся к приемке приюта областным департаментом, чтобы можно было рассчитывать на финансирование. Сейчас это чистое волонтерство и жизнь на пожертвования. Требования департамента жесткие: медкабинет, карантинная зона, горячая вода, зона заготовки кормов и многое другое. Самим с этой задачей приюту не справиться, поэтому помогаем. Выделяем деньги, договариваемся с местным бизнесом, устраиваем акции. Все требования будут выполнены, - написал на своей странице в соцсети глава Тутаевского района Дмитрий Юнусов. И заметил, что если кому-то нужен верный пес, то в приюте есть неплохие экземпляры.