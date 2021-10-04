Какое наказание грозит учащимся школы №59 за угрозы расправой

Привлечь к ответственности возможно только за надпись, которую можно квалифицировать как угрозу убийством. Фото: Василий Вахрин

28 сентября по социальным сетям Ярославля разлетелось фото ребенка с пистолетом и краткой подписью "Школа №59 жди". С этого случая прошла уже неделя, за которую парень на кадре и его «фотографы» побывали на беседе у директора, прошли психологическое обследование и съездили в Заволжское отделение полиции.

Какое же наказание может грозить детям за неудачную шутку? Ситуацию прояснил юрист Юридического товарищества "Дипломат" Вадим Паутов. Специалист рассказал о вариантах того, как сложится судьба мальчишек:

- Вероятнее всего, школьника поставят на учет в полиции, как опасного субъекта. Родители понесут административную ответственность за неисполнение обязанностей по воспитанию детей. Какой-либо реальной ответственности школьник не понесет, что связано с малолетним возрастом и отсутствием какого-либо реального деяния. Само по себе фото с оружием не может повлечь ответственность. Привлечь здесь возможно только за надпись, которую можно квалифицировать как угрозу убийством. Однако, привлечение к ответственности за подобные деяния возможно с 16 лет.