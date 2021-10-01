Ярославский школьник сфотографировался с пистолетом в руках и угрожал своей школе

Подросток подписал снимок: "Школа №59 жди". Фото: Василий Вахрин

Ученик седьмого класса ярославской школы поднял на уши весь город. Ребенок выложил на личную страницу ВКонтакте фотографию с пистолетом в руке и кратко подписал снимок: "Школа №59 жди".

Совсем недавно Россия пережила потрясение из-за трагедии в Перми. Не удивительно, что кадр быстро разлетелся между учениками школы, по родительским чатам и оказался у полицейских.

Позже стало известно, что оружие в руках ребенка - это игрушка. Руководители школы №59 вызвали мать семиклассника на беседу, а парня отправили на психологическое тестирование. Свой поступок несовершеннолетний в слезах объяснял тем, что хотел пошутить. Кстати, ребятам, которые сделали фото, тоже не удалось избежать ответственности. Троицу ждал допрос в заволжском отделе полиции.