Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество1 октября 2021 21:20

Ярославский школьник сфотографировался с пистолетом в руках и угрожал своей школе

Чего хотел добиться подросток своим поступком
Влада Красоткина
КомментироватьОставить комментарий(0)
Подросток подписал снимок: "Школа №59 жди".

Подросток подписал снимок: "Школа №59 жди".

Фото: Василий Вахрин

Ученик седьмого класса ярославской школы поднял на уши весь город. Ребенок выложил на личную страницу ВКонтакте фотографию с пистолетом в руке и кратко подписал снимок: "Школа №59 жди".

Совсем недавно Россия пережила потрясение из-за трагедии в Перми. Не удивительно, что кадр быстро разлетелся между учениками школы, по родительским чатам и оказался у полицейских.

Позже стало известно, что оружие в руках ребенка - это игрушка. Руководители школы №59 вызвали мать семиклассника на беседу, а парня отправили на психологическое тестирование. Свой поступок несовершеннолетний в слезах объяснял тем, что хотел пошутить. Кстати, ребятам, которые сделали фото, тоже не удалось избежать ответственности. Троицу ждал допрос в заволжском отделе полиции.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ