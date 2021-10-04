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Общество4 октября 2021 12:06

В администрации Некрасовского района объяснили, почему не ремонтируют затопленный мост через реку

Преодолевать реку Рыбинку местным жителям приходится ползком и на руках
Полина Вачнадзе
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Мост, по данным администрации Некрасовского района, является самовольной постройкой. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

Мост, по данным администрации Некрасовского района, является самовольной постройкой. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

В администрации Некрасовского района объяснили, почему не ремонтируют затопленный мост через реку Рыбинку. О проблеме жителей села Рыбницы и поселка Защитный КП-Ярославль рассказала в субботу, 2 октября. Мост, соединяющий два населенных пункта, ушел под воду, перебраться с одного берега на другой можно только ползком по перилам. Сделать это могут только физически сильные люди.

Как пояснили в администрации, мост этот – самовольное сооружение, сделанное по инициативе жителей для того, чтобы сократить путь между селом и поселком.

- Он не является единственным сообщением между населенными пунктами Рыбницы и Защитный. Существует организованная дорога, которая содержится сельским поселением и является официальной дорогой, - рассказали в Некрасовском районе.