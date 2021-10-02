Жители деревень в Некрасовском районе на руках переползают мост через реку

На другой берег - ползком. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

Жители поселков Рыбницы и Защитный Некрасовского района Ярославской области ежедневно демонстрируют чудеса акробатики, чтобы попасть с одного берега на другой. Мост через речку Рыбинку затопило, а местные власти проблему никак не решают.

Теперь возможность перебраться с берега на берег имеют только физическим сильные люди.

- Этот мост связывает деревню, в которой проживает много пожилых людей. Через мост люди переходят, чтоб элементарно идти к остановке на автобус, доехать за продуктами, в больницу. Многие прошли войну, а нашим властям и дела нет до них. Позор. Сама жила в этом поселке и знаю не понаслышке, - пишет в группе "Жесть Ярославль" Наталия Матвеева.

В комментариях к посту многие предлагают не ждать помощи от местных властей и самим решить проблему.

- Я, конечно, все понимаю. Но два крепких мужика на фото, наверняка мужчины еще в селе есть. Для себя и детей сделайте. Чего вы ждете от тех, кто вас не видит, неужели хочется корячиться? Не река Волга, неужели мужчинам ничего не сделать? - предлагает Мария Косарева.

Редакция КП-Ярославль обратилась за комментариями в администрацию Неркасовского района. Ждем ответ.