В Ярославской области до 2838 увеличили число COVID-коек

Эпидемиологическая ситуация продолжает ухудшаться
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Ярославской области продолжает расти число заболевших коронавирусом, увеличивается и количество госпитализированных.
- В 25 лечебных учреждениях развернуто уже 2878 коек, 2403 из них заняты, - сообщает департамент здравоохранения и фармации Ярославской области.
Состояние 254 пациентов кране тяжелое и тяжелое. Они находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких и кислородной поддержке.
У 2053 пациентов состояние средней тяжести.
В 25 лечебных учреждениях развернуто уже 2878 коек
Фото: Правительство Ярославской области