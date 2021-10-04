В Ярославской области до 2838 увеличили число COVID-коек

Эпидемиологическая ситуация продолжает ухудшаться Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ярославской области продолжает расти число заболевших коронавирусом, увеличивается и количество госпитализированных.

- В 25 лечебных учреждениях развернуто уже 2878 коек, 2403 из них заняты, - сообщает департамент здравоохранения и фармации Ярославской области.

Состояние 254 пациентов кране тяжелое и тяжелое. Они находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких и кислородной поддержке.

У 2053 пациентов состояние средней тяжести.