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Здоровье4 октября 2021 11:39

В Ярославской области до 2838 увеличили число COVID-коек

Эпидемиологическая ситуация продолжает ухудшаться
Полина Вачнадзе
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Эпидемиологическая ситуация продолжает ухудшаться

Эпидемиологическая ситуация продолжает ухудшаться

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ярославской области продолжает расти число заболевших коронавирусом, увеличивается и количество госпитализированных.

- В 25 лечебных учреждениях развернуто уже 2878 коек, 2403 из них заняты, - сообщает департамент здравоохранения и фармации Ярославской области.

Состояние 254 пациентов кране тяжелое и тяжелое. Они находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких и кислородной поддержке.

У 2053 пациентов состояние средней тяжести.

В 25 лечебных учреждениях развернуто уже 2878 коек

В 25 лечебных учреждениях развернуто уже 2878 коек

Фото: Правительство Ярославской области