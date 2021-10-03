В Ярославле площадка для скейтбордистов нуждается в ремонте. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

В Ярославле в районе Резинотехника разваливается площадка для скейтбордистов. В покрытии горок образовались огромные дыры, в них можно провалиться. По словам местных жителей, этот скейт-парк пользуется большим спросом у молодежи, на нем всегда кто-то катается.

- С утра до вечера здесь катаются ребята. Но ничего не вечно под луной, естественно парк требует ремонта, - делятся ярославцы в соцсетях.

Пока никто не покалечился, местные жители просят заняться ремонтом площадки.