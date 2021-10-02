Глава Тутаевского района пояснил, почему открытие Юбилейной площади прошло для узкого круга людей

В Тутаеве после ремонта по программе "Решаем вместе!" открыли Юбилейную площад. ФОТО: страница Дмитрия Юнусова ВКонтакте

В Тутаеве Ярославской области после ремонта по программе "Решаем вместе!" открыли Юбилейную площадь.

- Архитекторы воплотили пожелания жителей в проекте, здесь появилось несколько интересных символических объектов, - написал на своей странице ВКонтакте глава Тутаевского района Дмитрий Юнусов. - 12 стульев – в этом фильме Гайдая Тутаев «сыграл» одну из самых запоминающихся ролей, а всего в городе снято около 100 любительских, документальных, художественных фильмов и сериалов.

Фонари, которые склоняются в сторону мемориала в честь погибших на Великой Отечественной войне, это дань памяти. Разноцветный медведь - главный символ Ярославской области. Однако, по словам Дмитрия Юнусова, наиболее красива обновленная площадь в темное время суток - освещение сделано таким образом, что на плитке появляется изображение.

Открытие прошло в пятницу днем, что не устроило многих жителей Тутаева, которые хотели бы на нем присутствовать.

- Событие прекрасное. Но на самом деле…почему не было информации об открытии? Я бы с удовольствием пришла, - пишет Тамара Шошина и этим же вопросом задаются и другие горожане.

Как пояснил Дмитрий Юнусов, большой праздник пройдет позже, когда снимут коронавирусные ограничения.

- Мы хотели принять площадь тихо и спокойно. Во-первых, открытие было коротким, всего 20 минут. во-вторых, ковид-ограничения 50 человек. Я удивился, когда увидел в разы больше людей. мы сделаем праздник там позже, когда для этого будут условия, - сказал глава района.