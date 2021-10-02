Слесарь, которого завалило грунтом в траншее, пошел на мировую с признавшим свою вину инженером

Во время ремонтных работ обвалился участок траншеи, где рабочие укладывали трубы Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ярославле Красноперекопский районный суд прекратил уголовное дело в отношении инженера "Водоканала". Стороны примирились: инженер полностью признал свою вину, раскаялся и выплатил пострадавшему компенсацию.

Несчастный случай на улице Нефтяников произошел в апреле этого года. Во время ремонтных работ обвалился участок траншеи, где рабочие укладывали трубы. В траншее длиной в 7 метров, шириной в 1,2 метра и глубиной в 1,8 метра укрепление стенок не производилось, в итоге она обрушилась. Грунтом завалило ноги слесарю, сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

У мужчины были диагностированы кровоподтеки, закрытые переломы костей, перелом крестца, разрыв мочевого пузыря. Эти травмы относятся к тяжкому вреду здоровья.

Обязанность обеспечить безопасность лежала на инженере бригады аварийно-восстановительных работ. Однако он этого не сделал. но сторонам удалось договориться и решить дело миром. суд прекратил уголовное преследование инженера.