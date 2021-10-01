В Ярославской области установили единый способ оплаты отопления

В Ярославской области с 1 октября установлен единый способ оплаты отопления Фото: Полина Вачнадзе

В Ярославской области с 1 октября установлен единый способ оплаты отопления. Тепло будет оплачиваться с октября по апрель, в межотопительный период начислений не будет, сообщает правительство региона.

Эти изменения коснутся жителей Большесельского, Борисоглебского, Даниловского, Любимского, Некоузского, Первомайского, Рыбинского районов, а также Рыбинска и Переславля. В остальных районах и городах такая система оплаты отопления действует уже много лет.

Как уточнила и.о. директора департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Мария Сачкова, нововведения распространяются только на жителей многоквартирных домов, в которых не установлены счетчики. Если приборы учета стоят, собственник или наниматель как и прежде будет платить по их данным.

- Подчеркну, что тариф на тепловую энергию с 1 октября не изменится. Его перераспределят на другое количество месяцев, - уточнила Мария Сачкова.

Жители тех районов, которые переходят на новый способ оплаты тепла, получат перерасчет за месяцы межотопительного сезона – 2021. По закону эта переплата должна сниматься в первом квартале следующего года, но в правительстве приняли решение распределить эту сумму равными долями на отопительный сезон. То есть, деньги будут вычитаться каждый месяц отопительного периода 2021-2021 годов.