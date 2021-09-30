В Рыбинске дети решили станцевать на крыше многоэтажки

Школьники залезли на крышу. Фото: группа "Рыбинск. ДТП. ЧП"

В Рыбинске Ярославской области компания из пятерых мальчишек забралась на крышу дома №3 на улице Суркова. Ребята подошли к самому краю здания, прыгали, приплясывали, смотрели вниз. Сейчас идут дожди - от трагедии детей отделял одно неловкое движение.

Очевидцы рассказывают, что крыша в доме не запирается и туда не трудно попасть. Мальчиков там видят не первый раз.

- Ребята частенько там, тоже видела не раз, смотреть жутко, а им весело, - написала жительница Рыбинска в группе "Рыбинск. ДТП. ЧП"