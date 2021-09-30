В Ярославской области подозреваемый ранил ножом знакомого Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию Ростовского района Ярославской области позвонили из больницы и рассказали, что к ним поступил 59-летний мужчина с ножевым ранением в живот. Сотрудниками правоохранительных органов был установлен 48-летний подозреваемый в преступлении, который ранее уже не раз привлекался к уголовной ответственности. Мужчина признался в содеянном и рассказал, что они с пострадавшим выпивали у него в квартире потом начали ссориться и обвиняемый нанес своему знакомому ножевые ранения.

- Следственным подразделением возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается. В соответствии с указанной статьей предусмотрено наказание - лишение свободы на срок до десяти лет, - сообщили в УМВД России по Ярославской области