Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество30 сентября 2021 9:00

В Рыбинске за 65 миллионов рублей благоустраивают Волжский парк

Больше половины работ уже выполнено
Анастасия Голубева
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Рыбинске за 65 миллионов рублей благоустраивают Волжский парк

В Рыбинске за 65 миллионов рублей благоустраивают Волжский парк

Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске продолжается благоустройство Волжского парка. Сейчас работы выполнены на 60%. На весь ремонт выделили 65,5 миллионов рублей. Планируется укладка нового асфальта на центральных площадках парка, обустройство велодорожек, газонов, установка лавочек и спортивного сооружения.

- Есть отставание по графику, но работы продолжаются и по заверению подрядчика до 10 октября будут завершены, - сообщила директор департамента ЖКХ, транспорта и связи Олеся Минеева.