В Ярославле отремонтировали участок Волжской набережной Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле прошла приемка участка Волжской набережной, который ремонтировали по нацпроекту БКД, сообщили в мэрии города.

От улицы Победы до Красного съезда заменили асфальт, сделали тротуар, отремонтировали горловины колодцев, установили бортовой камень и новые дорожные знаки, нанесли разметку пластичными материалами. У памятника Н.А.Некрасову сделали тротуар, которого ранее не было.

- Работы выполнены в сроки, замечаний нет. На это йнеделе пройдет техническая приемка улицы Борок, проспекта Машиностроителей и улицы 8 Марта, - пояснил директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.

Отремонтированный участок является туристической магистралью. Дорога ведет к Ротонде, Воздвиженскому мосту, Вознесенско-Благовещенскому приходу, церкви Благовещения Пресвятой Богородицы, речному вокзалу, Семеновскому мосту и памятнику Н.Некрасову.