Ярославский хулиган устроил шоу с огнетушителем в ресторане быстрого питания

Местный хулиган закружился в "белом вальсе" с огнетушителем. Фото: группа ВКонтакте "Подслушано в Ярославле"

В Ярославле местный хулиган закружился в "белом вальсе" с огнетушителем. Молодой человек взял средство борьбы с огнем, открыл его, начал кружиться и распрыскивать белую пеню по всему заведению. Парня даже не смутили другие гости, которые сидели с ним в одном зале и ужинали. Шоу сопровождалось хлопками и ударами по столу друзьями "вальсирующего". Сейчас администрация ресторана ищет свидетелей происшествия.

- Сегодня по адресу Ярославль улица Комсомольская №5 в зале группой лиц был распылен огнетушитель, а так же произошло хищение имущества. Всех кто обладает какой-либо информацией, видео материалами или иными сведениями о произошедшем, просьба сообщить, - сообщили в группе "Подслушано в Ярославле".

Сейчас по происшествию полиция проводит проверку.