Власти Ярославля отремонтировали дорогу к поликлинике №2 после того, как жители решили отделать ее своими силами

24 сентября после резонанса от разбитого асфальта ничего не осталось. Фото: Андрей Удальцов

Власти Ярославля отремонтировали разбитую дорогу к поликлинике №2 на улице 8 марта после того, как жители самостоятельно решили выйти на отделку ям с лопатами. 22 сентября общественники уже даже начали сбор средств на ремонт, но 24 сентября после резонанса от разбитого асфальта ничего не осталось. На его месте появилась засыпанная асфальтобетонной крошкой дорога.

- Проведены работы по подсыпке асфальтобетонной крошкой проблемного участка проезда у дома 11 по улице 8 Марта. Данный проезд наиболее актуален ввиду того, что в доме располагается детская поликлиника. Проезд был затруднителен и машинам приходилось выезжать на тротуар. Подсыпка это временное решение сложившейся проблемы. Данный проезд включен в предварительный перечень проездов к социально-значимым объектам, запланированных к ремонту в 2022 году, - сообщил глава Дзержинского района Ярославля Андрей Удальцов.

Остается надеяться, что крошка протянет до 2022 года и, что ремонт все-таки состоится.