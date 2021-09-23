Отчаявшиеся ярославцы хотят отремонтировать дорогу до поликлиники за свои деньги

Ярославцы решили за свои деньги отремонтировать дорогу к поликлинике №2. Фото: группа "Дороги Ярославля" Темур Абдуллаев

Отчаяние и безысходность настигли жителей Ярославля. Беспорядок в городе достиг своего апогея - ярославцы решили за свои деньги отремонтировать дорогу к поликлинике №2 на улице 8 Марта.

- Ситуация с поликлиникой на улице 8 марта превратилась в какой-то фарс. Нет, Боже упаси, я не считаю, что подрядчик должен за свой счет ремонтировать городские дороги. Но такой значимый объект уж как-то можно было бы подлатать даже остатками смеси, которую зачастую выкидывают при ремонте дорог. Ну, раз уж не получилось, то предлагаю самим скинуться и залатать несколько ям, - предложил общественник Темур Абдуллаев.

Самое печальное в этой ситуации в том, что жители в ответ на предложение не стали ругаться на власть и призывать ее к совести, говорить о налогах, а составили список улиц, на которые они выйдут с ремонтом. Настолько ярославцы ощущают поддержку от городского управления.

- Может, возьмете на заметку и Центральную городскую больницу (МСЧ ЯШЗ) на проспекте Октября? Рядом с ней жуткий тротуар, а если учесть, что там же отделение офтальмологии и офтальмологический травмпункт - пункт неотложной помощи, то для людей с плохим зрением или после операции там пройти -это вообще засада, - написала ярославна в группе "Дороги Ярославля".