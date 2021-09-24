В Рыбинске обновят старую остановку

Сейчас на площадке идет благоустройство.
Фото: Администрация Рыбинска
В Рыбинске Ярославской области на привокзальной площади начали строительство новой остановки. Точное место нахождение пункта - территория напротив центрального здания вокзала. Сейчас на площадке идет благоустройство.
- Здесь установят новый павильон, который будет соответствовать дизайн-коду и гармонично впишется в ансамбль площади и здания вокзала. Конструкция примерно будет повторять дебаркадер автовокзала, - подчеркнули в департаменте архитектуры и градостроительства.
Конструкция размером 10 метров на 4 метра будет примыкать к диспетчерской. Деньги из бюджета на строительство потрачены не будут. Власти нашли финансирование из вне.