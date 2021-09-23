В Ярославле за день злоумышленники обманули шестерых пенсионеров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вчера, 22 сентября, в полицию Ярославля обратились шесть пенсионеров. Они рассказывали одну и ту же историю о том, как отдали деньги неизвестным. Эти неизвестные звонили потерпевшим и рассказывали, что близкие пенсионеров попали в аварию.

- Незнакомцы начинали разговор с вопроса, узнали ли их, и потерпевшие сами называли родственника или знакомого, которого они якобы узнали в звонящем. Далее разговор велся от имени названного потерпевшим родственника. Пенсионерам мошенники сообщали, что «внук», «дочь», «сноха» стали виновниками ДТП и для того, чтобы избежать уголовной ответственности, нужно заплатить. Иногда в разговор вмешивался якобы сотрудник правоохранительных органов, который торопил с передачей денежных средств. Затем говорилось, что за деньгами придут, и пожилые люди передавали свои сбережения незнакомцам, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Пострадали горожане в возрасте от 75 до 89 лет в Кировском, Ленинском и Заволжском районах города. Они лишились различных сумм от 47 до 100 тысяч рублей. Один из пенсионеров отдал злоумышленникам 280 евро.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».