В больницу имени Соловьева Ярославля закупили оборудование на 27 миллионов рублей

Приобрели две передвижные установки для рентгенологической службы больницы имени Соловьева Фото: Правительство Ярославской области

В больницу имени Соловьева Ярославля приобрели оборудование для рентгенологической службы. Две передвижные цифровые установки «С-дуга» обошлись в 27 миллионов рублей. Средства поступили из областного бюджета и внебюджетных источников, сообщили в правительстве региона.

- Ежегодно в больнице имени Соловьева выполняется более 12 тысяч операций, каждая четвертая из которых высокотехнологичная. Чаще всего хирургам приходится восстанавливать целостность костей, составляя отломки и используя для их фиксации различные металлоконструкции. Для того, чтобы убедиться в правильности действий, специалисту нужен визуальный контроль непосредственно во время операции. Именно эту функцию обеспечивают рентген-аппараты «С-дуга», - рассказала директор больницы Наталья Даниленко.

Один аппарат поступил в травматологическое отделение, второй – в нейрохирургическое. Установка уже была задействована в сложной операции: женщина страдала из-за болей и слабости в конечностях после серьезного поражения в шейном отделе позвоночника. Новый рентгеновский аппарат позволил нейрохирургам максимально точно провести манипуляции по замене поврежденного межпозвонкового диска.

– Здоровье пациентки было под угрозой, ее могло парализовать в любой момент, и операция, которую мы выполнили, стала спасающей для этой женщины, – рассказал врач-нейрохирург Денис Поздняков. – Все прошло успешно. После реабилитации она вернется к привычной жизни. Важно, что благодаря «С-дуге» сокращается время операции и пребывания пациента под наркозом. Аппаратура, отвечающая последним стандартам и требованиям, положительно отражается и на конкурентоспособности ярославских больниц и помогает жителям области получать качественное лечение в родном регионе.