Ярославцы пожаловались на качающееся окно в автобусе

Пассажиры автобуса №33 сняли видео с расшатанным окном. Скриншот группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

Пассажиры автобуса №33 засняли на видео окно, которое грозилось выпасть в любой момент.

- Ну что, ждем, когда отлетит окно в 33-м автобусе? На каждой кочке шатается, думал, кажется. Будьте осторожнее! – пишет пассажир общественного транспорта.

По его словам, если на стекло надавить, то оно легко выходит из пазов.

В социальных сетях ярославцы комментируют увиденное и отзываются недобрыми словами и о транспортной реформе, и о якобы новых автобусах, которые пригнали из Москвы.

- Это мягкие окна, летом можно в рулон сматывать, - пишет Александр Буров.

- Морозы наступят, примерзнет и без ремонта обойдется, - шутит Галина Шашурова.

После того, как видео с шатающимся окном появилось в соцсетях, в управлении транспорта пояснили, что автобус отправили на ремонт.