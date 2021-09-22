В Рыбинске школьных учителей ищут через соцсети: "Крик о помощи"

В учебном заведение некому обучать старшеклассников математике.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
"Крик о помощи" - с таких слов началось обращение администрации центральной школы Рыбинска Ярославской области №26 к местным жителям. В учебном заведение некому обучать старшеклассников математике. Нехватка педагогов настолько острая, что управляющие школой начали размещать объявления о трудоустройстве в социальных сетях. Это последняя надежда на помощь.
- Родители обращаются во все инстанции, но учителей нет, - прописано в сообщение школы №26.
"КП-Ярославль" с этой проблемой обратилась в департамент образования области. На данный момент информация о том, почему школу оставили на "произвол судьбы" выясняется.