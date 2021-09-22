В суд Ярославля поступило дело о взятках в региональном Управлении МЧС Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировский суд Ярославля поступило уголовное дело, обвиняемым по которому проходит Георгий Чапыгин. Об этом сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

- Чапыгин обвиняется в даче взятки в значительном размере должностному лицу – заместителю начальника ГУ МЧС по Ярославской области, - уточнили в ведомстве.

Под должностными лицами имеются в виду теперь уже бывшие начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Алексей Кучер и его заместитель Евгений Репин. Один из них, по версии следствия, деньги получал, другой – выступал посредником.

- Уголовное дело возбуждено по материалам, предоставленным Управлением ФСБ по Ярославской области. Должностные лица, считает следствие, получали взятки от 100 до 450 тысяч рублей за согласование различными организациями специальных технических условий и дачу положительных заключений нормативно-техническим советом, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.