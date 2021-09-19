В Ярославле к отоплению подключено 84% жилого фонда Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ярославле к центральному отоплению подключено 84,1% жилого фонда. Но, несмотря на это, многие горожане жалуются, что у них в квартирах холодно.

- Подключено 84,1% жилого фонда с центральным отоплением. Тем, кому еще не подключили, необходимо позвонить в свою управляющую компанию, уточнить сроки подачи тепла или в единую диспетчерскую службу по телефону 40-40-40, - сообщили в мэрии города.

Корреспондент КП-Ярославль поговорила с Ириной Матвеевой, которая живет на улице Первомайская, почти на Красной площади.

- Намека на тепло в батареях нет, хотя в подъезде объявление висит, и подключить уже должны были. Но вот через два дома от меня уже людям дали отопление. Надеюсь, что и мы скоро перестанем мерзнуть, - рассказала КП-Ярославль Ирина.