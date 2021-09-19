В Ярославской области судебные приставы опровергли информацию из соцсетей

Они не дежурят на избирательных участках. ФОТО: УФССП по Ярославской области

Сегодня, 19 сентября, в третий день голосования в соцсетях появилась информация о том, что на всех избирательных участках дежурят судебные приставы и проверяют всех на наличие долгов и неоплаченных штрафов. Эта информация является ложной.

- Данная информация не соответствует действительности, не является официальной и не исходит от официальных лиц Управления. Управление Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области информирует, что ведомство не проводит и не планирует мероприятия, а также исполнительные действия на избирательных пунктах с участием сотрудников для работы с гражданами, - сообщили в пресс-службе УФССП по Ярославской области.