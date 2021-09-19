В Ярославле в Волге утонул 40-летний мужчина Фото: СУ СКР по Ярославской области

Вчера днем, 18 сентября, в Дзержинском районе Ярославля в Волге утонул 40-летний мужчина. Он пошел купаться и больше не появился на береге. Через несколько часов поисков водолазы нашли тело погибшего. В СКР по Ярославской области начали проверку произошедшего.

- Следователем выполнен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, тело погибшего направлено в бюро судебно-медицинской экспертизы для установления точной причины смерти. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.