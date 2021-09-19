Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия19 сентября 2021 11:03

В Ярославле в Волге утонул 40-летний мужчина

Его тело нашли водолазы
Анастасия Голубева
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Ярославле в Волге утонул 40-летний мужчина

В Ярославле в Волге утонул 40-летний мужчина

Фото: СУ СКР по Ярославской области

Вчера днем, 18 сентября, в Дзержинском районе Ярославля в Волге утонул 40-летний мужчина. Он пошел купаться и больше не появился на береге. Через несколько часов поисков водолазы нашли тело погибшего. В СКР по Ярославской области начали проверку произошедшего.

- Следователем выполнен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, тело погибшего направлено в бюро судебно-медицинской экспертизы для установления точной причины смерти. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.