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Общество17 сентября 2021 9:30

В Заволжском районе Ярославля отремонтировали двор, который был разрушен около 40 лет

Работы шли с августа
Влада Красоткина
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Во дворе заменили асфальт.

Во дворе заменили асфальт.

Фото: Мэрия Ярославля

На улице Панфилова в Заволжском районе Ярославля приняли двор домов № 11, корпус 2, № 13, корпус 2 и № 15 после ремонта. По словам местных жителей территория была буквально разрушена с 1981 года.

— За 40 лет двор ни разу не ремонтировался. В последние годы было проблематично ходить, а с колясками практически невозможно, - рассказала председатель дома № 13, корпус 2 Татьяна Дремина.

Подрядчики начали благоустройство еще в августе. За это время на придомовой территории заменили асфальт, обустроили тротуары и парковочное места, а также обновили лавочки и урны.