В Заволжском районе Ярославля отремонтировали двор, который был разрушен около 40 лет

Во дворе заменили асфальт.
Фото: Мэрия Ярославля
На улице Панфилова в Заволжском районе Ярославля приняли двор домов № 11, корпус 2, № 13, корпус 2 и № 15 после ремонта. По словам местных жителей территория была буквально разрушена с 1981 года.
— За 40 лет двор ни разу не ремонтировался. В последние годы было проблематично ходить, а с колясками практически невозможно, - рассказала председатель дома № 13, корпус 2 Татьяна Дремина.
Подрядчики начали благоустройство еще в августе. За это время на придомовой территории заменили асфальт, обустроили тротуары и парковочное места, а также обновили лавочки и урны.