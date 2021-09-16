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Происшествия16 сентября 2021 17:35

В Рыбинске под суд пойдет телефонный мошенник

Мужчина обманывал людей, находясь в исправительной колонии
Источник:kp.ru
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В Рыбинске под суд пойдет телефонный мошенник

В Рыбинске под суд пойдет телефонный мошенник

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

36-летний житель Рыбинска, который сейчас находится в исправительной колонии, обвиняется в мошенничествах и покушениях на мошенничество. Мужчина, по версии следствия, является одним из "телефонных мошенников", которые наживаются на доверчивых гражданах.

Известно, что все свои преступления обвиняемый совершал, находясь в местах не столь отдаленных. Он звонил на случайные номера, представлялся родственником и рассказывал о сложной жизненной ситуации, в которую попал. После этого просил дать денег.

- Таким образом, мужчина совершил четыре оконченных хищения денежных средств и два покушения, причинив потерпевшим ущерб в размере более 30 тысяч рублей, - сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Уголовное дело, которое уже направлено в суд, расследовали сотрудники полиции. Рыбинец свою вину полностью признал. За эти преступления ему грозит пять лет лишения свободы.