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Происшествия16 сентября 2021 15:31

Менеджера из Ярославля будут судить за незаконную регистрацию сим-карт

Преступление было выявлено сотрудниками ФСБ
Источник:kp.ru
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Менеджера из Ярославля будут судить за незаконную регистрацию сим-карт

Менеджера из Ярославля будут судить за незаконную регистрацию сим-карт

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ярославле менеджера компании сотовой связи обвиняют в незаконной регистрации сим-карт. Как сообщает прокуратура Ярославской области, мужчина пошел на преступление, чтобы выполнить план продаж и получить премию.

- Обвиняемый в специальной программе зарегистрировал около 40 сим-карт, используя вымышленные паспортные данные. Эти сим-карты он после продавал третьим лицам, - пояснили в ведомстве.

Преступление было выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ. Уголовное дело направлено в Ленинский суд.