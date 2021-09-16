Менеджера из Ярославля будут судить за незаконную регистрацию сим-карт Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ярославле менеджера компании сотовой связи обвиняют в незаконной регистрации сим-карт. Как сообщает прокуратура Ярославской области, мужчина пошел на преступление, чтобы выполнить план продаж и получить премию.

- Обвиняемый в специальной программе зарегистрировал около 40 сим-карт, используя вымышленные паспортные данные. Эти сим-карты он после продавал третьим лицам, - пояснили в ведомстве.

Преступление было выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ. Уголовное дело направлено в Ленинский суд.