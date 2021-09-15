В Ярославле продлят улицу Дядьковскую

На строительство было выделено 255 миллионов рублей из федерального бюджета. Фото: Мэрия Ярославля

Во Фрунзенском районе Ярославля продлят улицу Дядьковскую на два километра. Дорога будет проходить от от улицы Академика Колмогорова до реки Дунайки.

- Эти дороги крайне важны, поскольку они ведут к новым социальным объектам — двум дошкольным учреждениям на 220 мест каждое и школе на 750 мест, — сообщил заместитель председателя правительства области Виктор Неженец.

На строительство было выделено 255 миллионов рублей из федерального бюджета. Сейчас специалисты завершают укладку первого участка улицы Дядьковской от ТЦ «Аксон» до улицы Чернопрудной длиною чуть более 300 метров. На втором участке от улицы Академика Колмогорова до реки Дунайки рабочие еще только начали делать основание дороги из песка и щебня.