В Ярославле снова выбросили гроб посреди улицы

Рабочий выкинул гроб за мусорный контейнер. Фото: Александр Трудоношин, страница ВКонтакте

В Ярославле уже второй раз за неделю находят гроб в местах, где ритуальных товаров быть не должно. Правда на этот раз находку обнаружили не в лесу, а на одной из ярославских улиц.

Причем виновник даже не скрывался: «намусорило» известное ритуальное агентство. ГАЗель компании подъехала к контейнеру, а рабочий быстренько выбросил из авто гроб.

- Уже привыкли к тому, что в основном строительные организации нарушают экологическое законодательство , но чтобы известное ритуальное агентство выкинуло за контейнерную площадку гроб - столкнулись впервые, - возмутится глава Кировского и Ленинского районов Ярославля Александр Трудоношин.