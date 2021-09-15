Ярославские энергетики готовы обеспечить надежное электроснабжение избирательных участков

Ярославские энергетики впервые применяют систему мониторинга. Фото: филиала «Россети Центр Ярэнерго»

Проверены схемы электроснабжения помещений, где будет проходить голосование, обследовано оборудование 1137 электроустановок «Россети Центр Ярэнерго», питающих избирательные участки. Выполнены проверки технического состояния и готовности к использованию 33 резервных источников питания мощностью 100 кВт и выше.

Всего 17-19 сентября специалисты Ярэнерго будут обеспечивать электроснабжение 642 избирательных пунктов и 17 избирательных комиссий. На дежурстве в это время будет находиться 63 бригады в составе 201 человека и 63 единиц техники. Персонал обеспечен всем необходимым оборудованием, спецодеждой, техникой и средствами связи.

Для повышения скорости реагирования на внештатные ситуации ярославские энергетики впервые применяют систему мониторинга, реализованную на базе мобильного приложения. Программа позволяет оперативно узнавать об отключении электроэнергии в избирательном участке и напрямую передавать информацию от работника избирательной комиссии диспетчеру Ярэнерго.

Также в Ярэнерго определены и отработаны дополнительные способы обратной связи с потребителями. По вопросам, связанным с электроснабжением, можно обратиться Контакт-центр «Россети Центр» по бесплатному телефону 8-800-220-0-220.