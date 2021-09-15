В Ярославской области ожидаются заморозки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ярославской области ожидаются заморозки. По данным регионального МЧС, с 16 по 19 сентября ночью и утром температура воздуха будет опускаться до -3 градусов.

Из-за похолодания возможна гибель сельскохозяйственных растений и увеличение числа пожаров.

- Робкие надежды на потепление связаны с последней пятидневкой сентября, когда природа еще раз попытается подарить жителям центральных областей бабье лето, - дают надежду на тепло специалисты Центра "Фобос".