В Ярославской области ожидаются заморозки
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Ярославской области ожидаются заморозки. По данным регионального МЧС, с 16 по 19 сентября ночью и утром температура воздуха будет опускаться до -3 градусов.
Из-за похолодания возможна гибель сельскохозяйственных растений и увеличение числа пожаров.
- Робкие надежды на потепление связаны с последней пятидневкой сентября, когда природа еще раз попытается подарить жителям центральных областей бабье лето, - дают надежду на тепло специалисты Центра "Фобос".