Жители многоэтажки в Рыбинске пожаловались на заблокированный эвакуационный выход

Рыбинцы опасаются, что в случае ЧП не смогут быстро выйти из дома Фото: Алексей БУЛАТОВ

К уполномоченному по правам человека в Ярославской области СергеюБабуркину обратились жители рыбинского 14-этажного дома. Они просят вернуть им общедомовое имущество и разблокировать выход.

Рыбинцы рассказали, что в 2012 году их подъезд реконструировали и заложили кирпичами выход от лифтов. Выход и вход сделали в одну дверь и находится она на месте демонтированного окна. При этом в техническом плане от 1982 года есть и основной, и запасной входы и выходы.

По словам жителей многоэтажки, реконструкцию провели без проекта и экспертизы, согласия собственников не спросили.

- Вместо эвакуационного выхода было сделано помещение, которое администрация продала индивидуальному предпринимателю. В этом помещении находятся и электрощитки, к которым теперь нет свободного доступа, - пишут горожане в коллективном обращении к уполномоченному.

Люди опасаются, что в случае ЧП они не смогут оперативно эвакуироваться. А в доме 94 квартиры, проживает порядка 200 человек. Собственники не раз обращались в разные инстанции, но внятного ответа на свои вопросы и требования не получили.

Уполномоченный начал свою проверку по обращению.