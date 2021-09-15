В Ярославле на месте исторического здания собираются построить шестиэтажный дом

По мнению ярославских градозащитников, здание имеет большую историческую ценность. ФОТО: Ольга Мазанова, "Фейсбук"

В центре Ярославля, на улице Свободы,34В, планируют снести старое здание и на его месте построить 6-этажный дом. Однако градозащитники категорически против такого решения. По их мнению, постройка имеет большую историческую ценность.

- На этом участке находилась шелковая мануфактура Колосовых (одно из зданий сохранилось рядом и имеет статус объекта культурного наследия федерального значения). Таким образом, здание по улице Свободы, 34В, возможно, изначально являлось частью мануфактуры Колосовых, позднее, в конце 19 века, перестроено под бани Оловянишниковых, - пишет градозащитник Ольга Мазанова на своей странице в "Фейсбуке".

По словам Ольги Мазановой, здание интересно с исторической точки зрения и его необходимо сохранить. Однако разрешение на строительство шестиэтажки было выдано еще в августе 2019 года. По данным департамента строительства региона, здания, которое собираются снести, не является объектом культурного наследия.