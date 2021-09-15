9-летнего мальчика, пропавшего в Ярославском районе, нашли в магазине Ярославля

Ребенок находился в магазине на проспекте Авиаторов в Ярославле. ФОТО: группа "ЯрСпас" ВКонтакте

В Ярославском районе прекратили поиски пропавшего вчера, 14 сентября, 9-летнего мальчика. Школьника разыскали волонтеры: ребенок находился в магазине на проспекте Авиаторов в Ярославле.

- Найден, жив! Найден волонтерами "ЯрСпас". Всем огромное спасибо за отклик! Спасибо тем, кто примчался на поиск, распространял информацию и делал репосты. Вы - огромные молодцы! Вместе мы сила! - написали в группе "ЯРОО "Поиск детей и взрослых "ЯрСпас" ВКонтакте.

9-летний Денис ушел из дома в СНТ "Черная лужа" днем 14 сентября. Поисками мальчика занималась полиции и добровольцы. Известно, что пропадает школьник уже не в первый раз.