Ярославца задержали во время дачи взятки

Уголовное дело направили в суд на рассмотрение. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тутаеве Ярославской области местный житель пьяным сел за руль. По дороге его остановил сотрудник ГИБДД и нетрезвое вождение сразу открылось. Водитель без боя не хотел сдаваться и решил откупиться от гаишника взяткой в размере 20 тысяч рублей.

- Противоправные действия были пресечены в установленном законом порядке, - рассказали в пресс-службе СКР России по Ярославской области.

Сейчас уголовное дело направлено в суд. Правонарушителю грозит штраф до 1,5 миллиона рублей.