«МебельМаркт» готовится стать «Главным по интерьерам» в Ярославле. ФОТО: Наталья Бородина

В реконструированном здании бывшей «Карусели» у Толбухинского моста — последние приготовления к открытию современного торгового центра «МебельМаркт».

Несмотря на то, что у амбициозного проекта, который вот-вот воплотится в жизнь, было много противников, все профильные ведомства подтвердили слова собственников: здание безопасно, а появление торгового центра в Красноперекопском районе не нарушает интересов жителей. И уж тем более не противоречит требованиям закона.

Как раз наоборот: собственник «МебельМаркта» ООО «МСИ» делает все, чтобы учесть потребности горожан. Так, ТЦ станет новым местом притяжения молодежи, которого так не хватает на Перекопе: на первом этаже появится лобби, а территорию вокруг благоустроят.

Кроме того, «МебельМаркт» придерживается экологической повестки, поэтому перед зданием появится моментальная зарядка для электромобилей. Именно на таком транспорте будет осуществляться доставка покупок.

В «МебельМаркте» уверены, после открытия они отстоят звание «Главных по интерьеру». Этот слоган лег в основу рекламной кампании и, похоже, насторожил остальных участников бизнеса.

— Наша уверенность, кажется, не очень понравилась бизнесменам, которые усомнились, что смогут конкурировать с новым игроком. Поэтому ярославское УФАС возбудило проверку, по результатам которой нам было вынесено предупреждение, — говорит собственник торгового центра Юрий Титов. — Чтобы никого не смущать, мы сняли рекламу с этим слоганом, но в скором времени жители Ярославской области и ее гости смогут сами во всем убедиться, оценить расположение, ассортимент, уровень услуг и наш подход к делу. Они и решат, кто в Ярославле главный по интерьерам.