В Ярославле воры украли крышки люков на 7 миллионов рублей

С начала года было похищено 719 крышек Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня, 14 сентября, на общегородском совещании в мэрии Ярославля озвучили сумму ущерба, который нанесли предприятиям воры крышек люков. Стоимость похищенного составила около 7 миллионов рублей.

- Только с начала года было похищено 719 штук. За сентябрь украли 113 люков. Мы по мере сил с этим боремся. Предприятия стали переходить на материал, который непригоден для переработки, - сказал заместитель мэра Ярославля Виталий Леженко.

Мэр Ярославля Владимир Волков велел предприятиям по каждому факту кражи обращаться в правоохранительные органы. По данным правоохранительных органов, с начала года возбуждено только 15 уголовных дел. Цифры со статистикой предприятий разнятся существенно.

- Каждый люк стоит около 10 тысяч рублей. Похитили более 700, то есть предприятия города потеряли 7 миллионов рублей только на этом. Надо усиливать борьбу с кражами, - сказал глава города.