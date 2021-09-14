В Ярославле идут поиски 14-летней девушки. ФОТО: группа "ЯрСпас" ВКонтакте

В Ярославле идут поиски 14-летней Дарьи Коронновой. 13 сентября девушка ушла гулять и не вернулась. О начале поисков сообщили волонтеры «ЯрСпаса».

Приметы Дарьи: рост 170 сантиметров, худощавая, волосы темно-русые, глаза серо-голубые.

Была одета: черно-серая кофта, темные спортивные штаны с красно-бело-синими полосками по бокам, серые с черными и рыжими вставками кроссовки, черную бейсболку.

Если вы видели Дарью или знаете, где она находится, сообщите по телефонам 02, 102, 112 или 8(910)964-08-38.