В Ярославской области 15 сентября откроется сезон охоты на лисиц и зайцев Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО

15 сентября в Ярославской области отрывается сезон охоты на лисиц и зайцев. Продлится сезон до 28 февраля следующего года, сообщает департамент охраны окружающей среды и природопользования.

Сейчас в регионе, по подсчетам специалистов, обитает около 18 тысяч зайцев-беляков, 1,5 тысячи зайцев-русаков и 2,5 тысячи лисиц.

- По установленным нормам допустимой добычи охотничьих ресурсов, один охотник может добыть не более трех зайцев в сутки. На лисицу суточный лимит – 10 особей, - пояснил заместитель председателя комитета охраны животного мира ведомства Владимир Сафонов.

За нарушение правил установлена административная ответственность – штраф до 5 тысяч рублей, конфискация оружия и лишения права охотиться на срок до 3 лет. Также нарушитель обязан возместить вред, причиненный окружающей среде.