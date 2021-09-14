Искусство - не преступление: партия «Новые люди» предлагает создать в Ярославле больше легальных площадок для стрит-арта

ФОТО: Наталья БОРОДИНА

В Ярославле сформировалось неоднозначное отношение к уличному искусству. С одной стороны, местные власти по всей области поддерживают художников, приглашают их украшать серые городские здания и выделяют легальные стены для рисования, а с другой - призывают полицию как можно активнее бороться с «вандалами». Такая неопределенность на официальном уровне, безусловно, накладывает свой отпечаток и на восприятие обычных граждан.

В партии «Новые люди» придумали, как можно интегрировать граффити в городскую среду, чтобы они не вызывали возражений ни у жителей, ни у властей.

- В Ярославле существует проблема с заброшенными зданиями. Их первые этажи обычно заколачивают деревянными щитами, которые выглядят просто ужасно. Их заклеивают объявлениями, ломают и всячески уродуют. Но опыт Ярославля показывает, что этого можно избежать. Больше года назад на таких окнах законсервированного дома напротив департамента здравоохранения появились рисунки ярославской художницы. И они до сих пор сохранились в первозданном виде. Я считаю, что такую практику можно применять и на других объектах. Это сделает город ярче и безопаснее, - рассказывает кандидат в Госдуму по 195 одномандатному округу Владимир Карпов.

Новые люди предлагают создать больше легальных площадок для творчества начинающих уличных художников, а уже состоявшимся мастерам своего дела позволить украшать город без риска получить за это административный штраф.

- Хорошие рисунки - это буквально магнит для людей. А у нас в Ярославле много самобытных и талантливых уличных художников. И работы многих из них так органично вписаны в городскую среду, что стали уже некой визитной карточкой города. Поэтому пора сделать уличное искусство более легитимным и перестать ассоциировать его с негативом. Для начинающих художников нужно создать больше легальных площадок, на которых они смогут попробовать свои силы. Сейчас в городе таких существует совсем немного, например, одна из них в Юбилейном парке. Но ее «возможностей» уже недостаточно, - отмечает Владимир Карпов.

Опыт других городов показывает, что легальные граффити помогают не только украшать улицы, но и развивать творческие пространства. Поэтому ярославское отделение партии «Новые люди» решило поддержать местный стрит-арт фестиваль, который пройдет уже на этой неделе и будет посвящен защите природы.