В Рыбинске на карантин по ОРВИ закрыли школу Фото: Ксения КОНЮХОВА

В Рыбинске на карантин по ОРВИ закрыли школу №30. По данным департамента образования Ярославской области, из 1008 учеников заболели 182.

Дети, которые здоровы, будут обучаться в дистанционном режиме. Известно, что школа пробудет на карантине до 20 сентября, далее, в зависимости от числа заболевших, специалисты примут решение о продлении карантина или переходе на привычный режим обучения.

По Ярославской области на данный момент вспышка ОРВИ наблюдается в 22 школах. Там отправлены на карантин отдельные классы.