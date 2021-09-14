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Общество14 сентября 2021 11:12

В Рыбинске на карантин по ОРВИ закрыли школу

На карантин ушла школа №30
Полина Вачнадзе
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В Рыбинске на карантин по ОРВИ закрыли школу

В Рыбинске на карантин по ОРВИ закрыли школу

Фото: Ксения КОНЮХОВА

В Рыбинске на карантин по ОРВИ закрыли школу №30. По данным департамента образования Ярославской области, из 1008 учеников заболели 182.

Дети, которые здоровы, будут обучаться в дистанционном режиме. Известно, что школа пробудет на карантине до 20 сентября, далее, в зависимости от числа заболевших, специалисты примут решение о продлении карантина или переходе на привычный режим обучения.

По Ярославской области на данный момент вспышка ОРВИ наблюдается в 22 школах. Там отправлены на карантин отдельные классы.