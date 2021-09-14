Переславский пенсионер получил срок за попытку взорвать свою возлюбленную

73-летний житель Переславля-Залесского получил 4 года колонии строгого режима за покушение на убийство своей возлюбленной Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

73-летний житель Переславля-Залесского получил 4 года колонии строгого режима за покушение на убийство своей возлюбленной.

После смерти своей жены переславец, несмотря на преклонный возраст, нашел новую любовь – отношения завязались с подругой умершей супруги. Но в ноябре 2019 года женщина решила оборвать эту связь и сообщила мужчине о расставании. Переславец возражал, приезжал, звонил, уговаривал вернуться, встречаться хотя бы раз в месяц, но дама сердца была непреклонна.

И тогда мужчина решился на крайние меры. Он придумал план: сделать взрывное устройство и установить его на даче женщины. По задумке переславского горе-любовника, его возлюбленная должна была испугаться, получить травмы и… вернуться к нему, чтобы он мог за ней ухаживать.

Смастерить взрывное устройство обвиняемому труда не составило: достал из тайника порох, который бережно хранил более 30 лет, мужчина сделал что-то похожее на объектную мину. В конце мая он приехал на дачу к бывшей подруге, воткнул взрывное устройство в грядку, и взвел пусковой рычаг. Чтобы мина сработала, привязал веревку с одной стороны к спусковому рычагу, а с другой – к куску линолеума, который положил сверху. Это сооружение обвиняемый присыпал саморезами.

На дачу женщина приехала не одна, с ней были дочь, зять и внуки. Только внимательность переславны помогла избежать большой беды. Она заметила на грядке с земляникой линолеум, которого раньше не было, и откинула его в сторону. Под линолеумом оказалась доска, из-под которой торчали провода. Испуганные дачники вызвали полицию, взрывное устройство обезвредили.

В квартире подсудимого во время обыска нашли порох. Свою вину переславец не отрицал, но уверял, что убивать никого не хотел.

Пожилого человека признали виновным в покушении на убийство, хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств. Мужчина получил 4 года лишения свободы в колонии строгого режима, рассказали в пресс-службе Ярославского областного суда.