Бывший главный бухгалтер ярославской фирмы обвиняется в мошенничестве на 12 миллионов рублей

Ярославна обвиняется в крупном мошенничестве Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ярославле завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 48-летней женщины. Ярославна обвиняется в крупном мошенничестве, сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области. Ущерб компании, в которой она работала, составил 12,7 миллионов рублей.

- Обвиняемая являлась главным бухгалтером коммерческой организации. Следствие установило, что с января 2015-го по июнь 2017 года она, используя свое служебное положение, периодически изготавливала подложные электронные поручения и перечисляла в адрес подконтрольных ей организаций деньги за якобы выполненные услуги или поставку стройматериалов, которой не было, - пояснили в полиции.

Афера с деньгами и документами была выявлена во время аудиторской проверки, когда обвиняемая уже не работала в фирме. Однако увольнение ее не спасло от уголовного преследования. Помимо него в адрес экс-бухгалтера со стороны потерпевшего заявлен иск о возврате денег, на имущество обвиняемой наложен арест.