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Общество14 сентября 2021 8:44

«Ярэнеэго» признано лучшим предприятием города Ярославля

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Фото филиала «Россети Центр Ярэнерго»

Фото филиала «Россети Центр Ярэнерго»

Филиал «Россети Центр Ярэнерго» стал победителем конкурса «Лучшее предприятие города» по итогам 2020 года в двух номинациях – «За высокие показатели эффективности деятельности и вклад в социально-экономическое развитие города» и «За вклад в охрану окружающей среды».

Городской конкурс «Лучшее предприятие города» проводится мэрией с 2000 года. В этом году в нем участвовали 40 организаций. Дипломы победителям в торжественной обстановке вручал мэр Ярославля Владимир Волков. Он поприветствовал собравшихся и поблагодарил их за активное участие в решении вопросов экономической, социальной и других сфер жизни города.

Филиал «Россети Центр Ярэнерго» – крупнейшая электросетевая компания Ярославской области, в зону ответственности которой входит 87,9% электросетевых активов региона. Энергетики системно модернизируют электросетевую инфраструктуру, реализуют социальные и экологические проекты.

В филиале выполняется программа экологической безопасности, а бережное отношение к окружающей среде рассматривается как неотъемлемая часть производственной деятельности. На природоохранные мероприятия в 2020 году филиал направил свыше 13 млн. руб.

- Высокие показатели деятельности – это результат исполнения задач, поставленных перед нами генеральным директором «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорем Владимировичем Маковским. Мы продолжим интенсивно работать, чтобы и дальше вносить свой вклад в социально-экономическое развитие региона, – подчеркнул заместитель генерального директора – директор филиала «Россети Центр Ярэнерго» Игорь Шарошихин.

«За каждым из присутствующих сегодня в зале стоят целые коллективы, которые своим трудом обеспечивают рост экономики и развитие социальной сферы Ярославля. Победа – это результат слаженной работы всей команды любой организации – от директора до рабочего. Благодарю вас за вашу работу на благо города, за активную жизненную позицию и желаю дальнейших успехов!» – сказал мэр Ярославля Владимир Волков.