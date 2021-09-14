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Общество14 сентября 2021 9:00

В Ярославской области посреди леса нашли развороченную могилу с розовым гробом

Тела внутри гроба не было
Влада Красоткина
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Грибники нашли розовый гроб. Фото: группа ВКонтакте "Подслушано в Ярославле"

Грибники нашли розовый гроб. Фото: группа ВКонтакте "Подслушано в Ярославле"

В Ярославской области по дороге на поселок Дубки грибники нашли развороченную могилу, из которой был вытащен розовый гроб с золотым крестом. Тела человека, чей покой был потревожен, рядом, к счастью, не оказалось. Возле могилы были брошены две гвоздики, видимо, оставили вандалы.

Местных жителей не на шутку испугала такая мистическая находка.

- Ходить в лес за грибами небезопасно для психического здоровья. Кому это нужно и что здесь происходит? - задаются вопросами очевидцы в группе «Подслушано в Ярославле».

На данный момент информация по происшествию уточняется в полиции.