В Ярославской области посреди леса нашли развороченную могилу с розовым гробом

Грибники нашли розовый гроб. Фото: группа ВКонтакте "Подслушано в Ярославле"

В Ярославской области по дороге на поселок Дубки грибники нашли развороченную могилу, из которой был вытащен розовый гроб с золотым крестом. Тела человека, чей покой был потревожен, рядом, к счастью, не оказалось. Возле могилы были брошены две гвоздики, видимо, оставили вандалы.

Местных жителей не на шутку испугала такая мистическая находка.

- Ходить в лес за грибами небезопасно для психического здоровья. Кому это нужно и что здесь происходит? - задаются вопросами очевидцы в группе «Подслушано в Ярославле».

На данный момент информация по происшествию уточняется в полиции.