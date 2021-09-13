В жилом районе Рыбинска выбросили коробки с просроченными лекарствами

Местные жители нашли около 40 коробок с просроченными лекарствами. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Рыбинске в микрорайоне Прибрежный местные жители нашли около 40 коробок с просроченными лекарствами. Препараты лежали в полном одиночестве, на утилизацию их никто не торопился забирать.

- По факту несанкционированного складирования медикаментов, департаментом охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области информация направлена по компетенции в полицию и управление Росздравнадзора по Ярославской области, - сообщили в пресс-службе регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования.

Как рассказали очевидцы, внутри каждой коробки лежит более ста упаковок препарата против ревматических заболеваний, а также сильное обезболивающего , которое назначают после операций.