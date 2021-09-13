В Рыбинске назначили нового зама по архитектуре и градостроительству

Ольга Уланова - новый заместитель главы по архитектуре и градостроительству. Фото: Администрация Рыбинска

13 сентября в Рыбинске на должность нового заместителя главы по архитектуре и градостроительству назначили Ольгу Уланову.

- Новый заместитель будет курировать департамент архитектуры и градостроительства, а также департамент имущественных и земельных отношений. Его главная задача – координация работы для увеличения доходной части бюджета, - сообщили в администрации Рыбинска.

До назначения Ольга Юрьевна работала с 2008 по 2018 год в администрации города. Зам закончила ярославский педагогический университет, а в 2015 году заочно получила еще и юридическое образование. Кроме этого, прошла повышение квалификации по направлениям градостроительного и земельного законодательства.