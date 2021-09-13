На дорогу Ярославской области выбросили десятки оберток от мороженого

Такие обертки рассыпаны по дороге. Фото: группа ВКонтакте «Типичный Тутаев».

В Ярославской области дорога «Тутаев-Шопша» усыпана обертками от мороженого «Жемчужина России». Местные жители считают, что такое количество одноименного мусора не могло оказаться случайно на одной территории.

- Мы стали свидетелями массового загрязнения обширного участка около дороги "Тутаев-Шопша" на выезде из города в сторону Чебаково. Территория буквально усыпана упаковкой от мороженого тутаевского производства, - сообщили жители в группе ВКонтакте «Типичный Тутаев».

Также очевидцы считают, что завод мороженного экологически небезопасен для окружающей среды.

- "Новый завод мороженого - это экологичное производство", — говорили нам. А по факту что получается? - возмущаются очевидцы.

На данный момент департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области начал проверку по загрязнению.

- Начато административное расследование по данному факту с целью установления всех обстоятельств произошедшего, - уточнил председатель комитета государственного экологического надзора регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования, Александр Прибылов.